ALES için geçici kimlik belgesi nasıl alınır? ÖSYM’den ALES duyurusu…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) için geçici kimlik belgesi düzenlenmesine yönelik açıklama yaptı. ÖSYM, sınav günü açık olacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerini paylaştı. İşte ÖSYM’nin ALES duyurusu…

2020 ALES/1 SINAVI İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/1) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 16 Ağustos 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.