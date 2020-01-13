2020 AÖF sınav giriş belgesi sorgula: AÖF sınav giriş yerleri açıklandı!

AÖF sınav giriş yerleri merakla bekleniyordu ve final giriş yerleri bekleyişi sona erdi. Uzaktan eğitim metoduyla eğitim veren Açıköğretim Fakültesi sınav giriş bilgileri erişime açıldı. Haberimizden AÖF sınav giriş yerlerinizi öğrenebilir ve sınav giriş belgenizi sorgulayabilirsiniz.

Sınav giriş belgeleri saat 16.00’da mobil uygulamada yayımlandı. Saat 17.00’de ise Anadolu Üniversitesi’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Değerli öğrencilerimiz, sınav giriş belgeleriniz Anadolu Mobil uygulamasında saat 16.00 da, web sitesinde 17.00 da yayınlanacaktır… Anadolu Mobil uygulamasını indirirseniz cep telefonunuzdan sınava gireceğiniz yeri de görebilirsiniz… Başarılar dilerim … — PRF.DR.ŞAFAK ÇOMAKLI (@ProfDrComakli) January 13, 2020

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

SINAVA GİRERKEN BUNLARA DİKKAT!