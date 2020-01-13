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2020 AÖF sınav giriş belgesi sorgula: AÖF sınav giriş yerleri açıklandı!

Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin günlerdir beklediği haber geldi. AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. Öğrencilerin yoğun ilgisi nedeniyle AÖF sisteminde aksaklık yaşanıyor. İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

16:24 -
Haberler Eğitim
2020 AÖF sınav giriş belgesi sorgula: AÖF sınav giriş yerleri açıklandı!

AÖF sınav giriş yerleri merakla bekleniyordu ve final giriş yerleri bekleyişi sona erdi. Uzaktan eğitim metoduyla eğitim veren Açıköğretim Fakültesi sınav giriş bilgileri erişime açıldı. Haberimizden AÖF sınav giriş yerlerinizi öğrenebilir ve sınav giriş belgenizi sorgulayabilirsiniz.

Sınav giriş belgeleri saat 16.00’da mobil uygulamada yayımlandı. Saat 17.00’de ise Anadolu Üniversitesi’nin resmi sitesinden ilan edilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

SINAVA GİRERKEN BUNLARA DİKKAT!

 

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Son güncelleme: 16:45 13.01.2020
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