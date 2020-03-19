AÖL ertelendi mi? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının yaklaşması ve corona virüsü nedeniyle bazı sınavların ertelenmesiyle AÖL’ün de ertelenip ertelenmediği merak edilmeye başlandı. Peki AÖL sınavları ertelendi mi? AÖL ne zaman yapılacak?

AÖL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Açık Öğretim Lisesi sınavlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada 21-22 Mart 2020 tarhilerinde yapılması planlanan sınavların ertelendiğini açıkladı. Ertelenen AÖL sınavlarının eylül ayı içerisinde yapılması planlandığı bildirildi.

Bakan Selçuk; “Bildiğiniz gibi koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm süreçlerimizi gözden geçiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda 21 ve 22 Mart tarihlerinde yapılacak ve yaklaşık 3 milyon öğrencinin gireceği, 400 binin üzerinde öğretmenimizin görev alacağı açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldık. Bu sınavların yurt dışı merkezlerindeki sınavlarını önlem olarak zaten önceden iptal etmiştik. Dolayısıyla bu sınav hem yurt içi hem de yurt dışında söz konusu tarihlerde yapılmayacak.

“Arkadaşlarımız bu sınavın ne zaman yapılabileceği ile ilgili çalışmayı da tamamladılar.” diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ekledi, “Eylül ayında yapacağımız ek sınav tarihi ile bu sınavı birleştireceğiz ve ertelenen sınavı eylül ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında aynı tarihlerde yapacağız.