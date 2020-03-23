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ATA AÖF sınavları ertelendi mi? 2020 ATA AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak?

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen sınavlara bir yenisi daha eklendi. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merak ettiği sınav erteleme duyurusu üniversite tarafından yayımlandı. Peki 2020 ATA AÖF bahar dönemi sınavları ertelendi mi? ATA AÖF ne zaman yapılacak?

18:46 -
Haberler Eğitim
ATA AÖF sınavları ertelendi mi? 2020 ATA AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak?

28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan ATA AÖF bahar dönemi sınavlarının ertelendiği açıklandı. Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan ATA-AÖF sınav erteleme duyurusunu sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.

ATA AÖF SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruya göre,

Koronavirüs salgınına karşı ülkemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında, 28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Fakültemiz Ara (Vize) Sınavları ertelenmiştir. Gelişmeler doğrultusunda yeni vize tarihleri belirlenerek öğrencilerimize duyurulacaktır.

Yeni vize tarihleri belirlendiğinde sınav merkezi değişikliği yapılabilecektir. Hangi tarih aralığında sınav merkezi değişikliği yapılabileceği ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacaktır.

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