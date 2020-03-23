ATA AÖF sınavları ertelendi mi? 2020 ATA AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak?

28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan ATA AÖF bahar dönemi sınavlarının ertelendiği açıklandı. Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan ATA-AÖF sınav erteleme duyurusunu sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.

ATA AÖF SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruya göre,

Koronavirüs salgınına karşı ülkemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında, 28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Fakültemiz Ara (Vize) Sınavları ertelenmiştir. Gelişmeler doğrultusunda yeni vize tarihleri belirlenerek öğrencilerimize duyurulacaktır.

Yeni vize tarihleri belirlendiğinde sınav merkezi değişikliği yapılabilecektir. Hangi tarih aralığında sınav merkezi değişikliği yapılabileceği ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacaktır.

Eğitime kaldığımız yerden devam ediyoruz ‼️

Vermiş olduğumuz uzaktan eğitime ülkemizin dört bir yanından katıldığınız için teşekkür ederiz.

Biz büyük bir aileyiz. Tüm mensuplarımızın desteği ile ülke yükseköğretimine katkı sunmaya devam edeceğiz.#EvdeKalUzaktanEğitimAl pic.twitter.com/EKN2BVcx7q

— Prof. Dr. Ömer Çomaklı (@profomercomakli) March 23, 2020