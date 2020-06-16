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DGS başvurularında son gün yaklaşıyor! DGS başvurusu ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamında gerçekleştirilecek DGS için başvurular sürüyor. DGS sınavına başvurular 17 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek. Başvurular online olarak Aday İşlemleri Sitemi (AİS) ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. İşte DGS başvuruları hakkında merak edilenler...

14:43 -
Haberler Eğitim
DGS başvurularında son gün yaklaşıyor! DGS başvurusu ne zaman bitecek?

DGS’de başvuru dönemi geçtiğimiz günlerde başladı ve önlisans eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen öğrenciler başvurularını sürdürüyor. DGS sınavına başvurular 17 Haziran 2020 tarihine yani yarına kadar devam edecek. Başvurular online olarak Aday İşlemleri Sitemi (AİS) ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. İşte başvuru sürecine dair detaylar…

DGS BAŞVURU EKRANI

DGS ÜCRET ÖDEME EKRANI

2020-DGS SINAVI HAKKINDA BİLGİLER

BAŞVURU SÜRESİ : 9-17 Haziran 2020 (Ücret ödeme için son gün 18 Haziran 2020)
SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 9 Ağustos 2020, 10.15, 150 dakika
SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 3 Temmuz 2020 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: 195,00 TL

DGS başvuruları son günü ne zaman? 2020 DGS başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri…

DGS NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

DGS NE ZAMAN?

DGS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamında 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. DGS'ye yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

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