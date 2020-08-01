Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

DGS sınav yerleri sorgulama ekranı: DGS sınav giriş belgeleri yayınlandı!

DGS sınavı için günler kala adaylar giriş yerlerini merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan sınav öğrencilerin eğitim hayatlarına lisans programlarında devam etme şansı sunuyor. Haberimizden DGS sınav giriş yerlerini sorgulayabilirsiniz. İşte sınav giriş belgesi çıkartma ekranı...

22:59 -
Haberler Eğitim
DGS sınav yerleri sorgulama ekranı: DGS sınav giriş belgeleri yayınlandı!

Adaylar sınava kısa bir süre kala DGS sınav giriş yerleri ve belgelerini araştırıyorlar. Sayısal ve sözelden oluşacak sınav test şeklinde uygulanacak. Adaylar, 2020-DGS için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Haberimizden DGS sınav giriş yerlerini sorgulayabilirsiniz.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2020-DGS kılavuzuna göre sınav 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM'DEN DGS AÇIKLAMASI

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

açıköğretim ais DGS Dikey Geçiş Sınavı internet ÖSYM sınav sınav yerleri
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more