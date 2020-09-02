DGS sonuçları için ÖSYM’nin işaret ettiği tarih yaklaşıyor

ÖSYM sınav takvimine göre DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih 9 Eylül olarak duyuruldu. Değerlendirme sonuçlarına göre, DGS kontenjanlarına yerleşecek olan adaylar, lisans programlarına kayıtlarını gerçekleştirecek. Sonuçlar internet üzerinden yayınlanacak ve açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

DGS SONUÇ SORGULAMA

ÖBP ÖNEM TAŞIYOR

ÖSYM tarafından yayınlanan DGS kılavuzuna göre; DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

2020-DGS’nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih işlemlerinin sınavın açıklanma tarihinden 15 gün sonra başlaması bekleniyor. Eylül’ün sonlarına doğru DGS tercih işlemlerinin başlayacağı tahmin ediliyor.