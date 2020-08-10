DGS sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM DGS için sonuç tarihi verdi!

Eğitimini dört yıllık bir bölümde devam ettirmek isteyenlerin katıldığı DGS tamamlandı. Sınavın ardından DGS soruları ve cevapları en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçları için ise açıklanma tarihi belli oldu.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül’de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

9 Ağustos'ta yapılan DGS'nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4-6 gün içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak DGS soru ve cevaplarının yayınlanması konusunda ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmekte.