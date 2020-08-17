e-Okul giriş: 2. nakil başvuruları ne zaman? Boş kontenjan sorgulama…

Lise nakil süreci devam ediyor. LGS 2. tercih sonuçları 17 Ağustos’ta erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından da boş kontenjanlar da öğrencilere sunulacak. Adaylar 2. nakil başvurularını 17-21 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirecekler.

2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2. nakil başvuruları bugün 1. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. 21 Ağustos’a kadar devam edecek. 2. nakil sonuçları ise 24 Ağustos tarihinde açıklanacak.

LİSE BOŞ KONTENJANI SORGULAMA

Okulların boş kontenjanları ve taban puanlarını ise e okul sistemine giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ İŞLEMLERİ

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

EOKUL VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞ EKRANI