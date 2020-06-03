EBA TV canlı yayın linkleri ve ders programı… Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

Uzaktan eğitim sürüyor ve öğrenciler eba.gov.tr. adresinden öğrenci girişi yaparak veya TRT'nin farklı kanallarında TRT EBA ilkokul TRT EBA orta okul, TRT EBA Lise ayrıca Trt.izle.com adresinden de derslerini takip edebiliyor. Peki uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
EBA TV DERS PROGRAMI
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EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
Uydu: TURKSAT
Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3
Frekans: 12083 H 13750
UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
Kabine toplantısı sonrası alınan okulların bir daha açılmayacağı karar sonrasında öğrenciler ve öğrenci velileri uzaktan eğitimin akıbetini merak etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı ve uzaktan eğitimin 19 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi.