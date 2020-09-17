Eğitim ödeneği hesaplara yatmaya devam ediyor

Okullarda eğitim corona virüsü sebebiyle 21 Eylül'de seyreltilmiş olarak başlayacak. Eğitim dönemi öncesinde öğretmenlerin kırtasiye masrafları için ödenen ek ödenekler 2020 yılında 1.210 TL olarak yatırıldı. Bu ödeme 2021 yılında 1.250 TL olacak.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saymış olduğumuz kimseler haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamamaktadır.