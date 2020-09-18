Eğitimde 60 yıllık birikim

Öğrenci merkezli eğitim ilkesini 29 maddeden oluşan Kültür Anayasası ile güvenceye alan İKÜ, her zaman olduğu gibi ek yerleştirme döneminde kapılarını öğrencilere yüzde 100’e varan burslarla öğrencilere açtı. Uzaktan öğretim teknolojisinde dünyanın en iyi üniversiteleri MIT ve Stanford’un da kullandığı Sakai yazılımını geliştirerek geçen üniversite, kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiği CATS adı uzaktan eğitim platformunu pandemi günlerinden yıllar önce kullanmaya başlamış.

YERLİ VE MİLLİ CATS

Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi ortak dersleri öğrencilerine bu sistemle uzaktan sunarken, teknolojinin tüm imkanlarını da yüz yüze öğrenimi desteklemek için akademisyen ve öğrencileri için açtı. İKÜ, CATS platformunu pandemi sürecinde eğitimin ana merkezi yaparken, uzaktan eğitimde 10 yıllık tecrübesi ve oturmuş altyapısıyla öğrencileri de sıkıntı yaşamadı. 2020-2021 Akademik Yılında, CATS sisteminin yeteneklerini oyunlaştırma, simülasyon teknolojisi, rubrik sistem, e-portfolyo gibi yeniliklerle geliştirdi.

WeAccept’le tam burslu okuyabilirsiniz

Yükseköğretimde yeniliklerin öncüsü İKÜ, öğrencilerin yeteneği, hedefi ve özelliklerini öncelik kabul ediyor. İKÜ, yeni nesil burslu kabul programı WeAccept ile öğrencilerin üniversite öğrenimlerini de desteklerken, kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. WeAccept bursiyerleri, öğrenim görmek istedikleri bölüm, katıldıkları yarışmalar, aldıkları sertifikalar ve ödüller hakkında bilgi, referans, gelecek planları, ilgi alanları ve Holland Kişilik Envanteri doldurarak başvuru yapabiliyor. Objektif kriterlerle yapılan değerlendirme sonunda öğrenciler yüzde 100’e varan bursla kabul edilebiliyor. Burs, yasal öğrenim süresi 7 yıl devam ederken, ilk tercihe de yüzde 15 tercih indirimi yapılıyor.