İlkokullar, liseler ve üniversiteler ne zaman açılacak?

Okulların açılacağı tarih heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde ilan edilen MEB takvimiyle birlikte okulların 31 Ağustos’ta açıklanacağı duyurulmuştu ancak bakan tarihte duruma göre değişikliklere gidilebileceğini bildirdi. Üniversiteler için ise resmi bir açılış tarihi bulunmuyor, üniversitelerin geçtiğimiz seneyle aynı dönemlerde açılması bekleniyor.

İLKOKULLAR VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların açılışına dair Bakan'ın açıklamaları şu şekilde;

* Okulların açılacağı hafta ne olacağını kimse bilemez. Bizim için birinci öncelik öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı. 31 Ağustos’ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.

* “Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin” denirse biz buna hazırız. Seyrekleştirme modeli deneyin derlerse buna da hazırız. Neden hazırız, bir yıl sonrasının içeriklerini bitirmek üzereyiz. O kadar hazırız.

* Bizim beklentimiz şu: Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM ORANI ARTIYOR

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken YÖK Başkanı Yekta Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek.”