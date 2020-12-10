İmece usulüyle tadilatı yapılan okulun kapatılması tepki çekti

Edirne'ye bağlı Meriç ilçesinin Akçadam Köyü İlkokulu’nun Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatılma kararına köylüler tepki gösterdi. Köylülerin imecesiyle tadilattan geçirilen 18’i ilkokul, 12’si anasınıfı olmak üzere 30 öğrencili okulun öğrencilerinin büyük bir kısmının Akçadam köyünden Roman çocukları olduğu öğrenildi. Milli Eğitim il müdürlüğünün kararıyla kapatılacak okulun öğrencilerin başka bir okula nakledilecek.

CHP’Lİ GAYTANCIOĞLU’NDAN KÖY HALKINA DESTEK

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ile CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Akçadam Köyü’ne giderek burada vatandaşlarla görüştü.

Burada konuşan Gaytancıoğlu şunları söyledi:

“22 dekar alan üzerine kurulu olan bu okulun yemekhanesi var, kapalı spor salonu var. Ana sınıfı var laboratuarı var. Sınıfları tertemiz, bazı sınıflarında akıllı tahta var. Köy halkı kendi olanakları ile masraf yapmış, bütün sınıfları, camları her şeyi elden geçirmiş, 30 öğrencisi var. Her şey çok ideal kadrolu bir öğretmen var. Bir ana sınıfı öğretmeni var. Ama bu köy okulunu kapatıyorlar. Neden çünkü taşımalı eğitim yapmak istiyorlar. Bu köydeki çocukları başka bir yere taşımak istiyorlar.

Çocuklar bu 22 dekarlık alanda oynamak istiyorlar. Aileler de bunu destekliyor. Okullarından gitmek istemiyorlar. Ama Milli Eğitim Bakanlığı bu okulu kapatmak istiyor. Neden? Biz de anlayamadık. Köy okullarını açmak isteyen Milli Eğitim Bakanlığı nedense bu okulu kapatmak istiyorlar. Bir de bu öğrencilerin tamamı Roman çocukları. Roman çocukları evde kalmak istiyor, aileleri ile birlikte kalmak istiyor, taşınmak istemiyorlar. Eğer bizi taşırsanız okula gitmeyiz diyorlar. Aileleri ile de konuştuk. Biz de göndermeyiz diyorlar.

Bu zihniyetten vazgeçelim. Bu okullar yaşamalı. Öğretmeneler,öğrenciler bir arada eğitim almalılar. Çocukların tamamı müzik öğrenmiş, tamamı okur yazar. Tamamı gelecekte büyük adam olmak istiyorlar. Bırakın gelin bu hayalleri karartmayalım.”