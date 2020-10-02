İstanbul Valiliği’nden okullar ile ilgili önemli açıklama

İstanbul Valiliği tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

* İstanbul'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müze bağlı tüm resmi ve özel okullarda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 1. sınıfa kayıtlı öğrenci sayımız 233.02 iken bu yıl 245.351olarak gerçekleşmiştir.

* Okula kaydı yapılan ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizin %74'ü olan 181.559 öğrencimiz, Okula Uyum Haftası kapsamında okullarda yüz yüze eğitime katılmıştır.

* İstanbul'da resmi ve özel tüm okullarda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Okul Öncesi eğitime kaydı yapılan öğrenci sayımız 217.770 iken bu yıl 113.193 olarak gerçekleşmiştir.