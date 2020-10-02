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İstanbul Valiliği’nden okullar ile ilgili önemli açıklama

İstanbul’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi ve özel okullarda bu yıl 1. sınıfa kayıt yaptıran öğrenci sayısının 245 bin 351, okul öncesi eğitime kaydı yapılan öğrenci sayısının ise 113 bin 193 olduğu açıklandı. Okul öncesinde geçen yıla oranla yeni kayıt yaptıran öğrencilerde 104 bin azalma kaydedildi.

15:15 -
Haberler Eğitim
İstanbul Valiliği’nden okullar ile ilgili önemli açıklama

İstanbul Valiliği tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

* İstanbul'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müze bağlı tüm resmi ve özel okullarda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 1. sınıfa kayıtlı öğrenci sayımız 233.02 iken bu yıl 245.351olarak gerçekleşmiştir.

* Okula kaydı yapılan ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizin %74'ü olan 181.559 öğrencimiz, Okula Uyum Haftası kapsamında okullarda yüz yüze eğitime katılmıştır.

* İstanbul'da resmi ve özel tüm okullarda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Okul Öncesi eğitime kaydı yapılan öğrenci sayımız 217.770 iken bu yıl 113.193 olarak gerçekleşmiştir.

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Son güncelleme: 15:17 02.10.2020
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