‘Kayıtlarda kurban pazarlığı yapıyoruz’

Okulların yüz yüze eğitime açılıp açılmayacağı belirsizken, öğrenci kayıtlarında bağış baskısı başladı. Milli Eğitim'e, 2 bin TL’den 10 bin TL'ye kadar para istendiği şikayeti yağıyor. Sınavla girilen okullarda bile kayıt parası isteniyor. Ortaokulda 5'inci sınıfa yabancı dil açan okullarda taksitle bağış başladı. Veliler, “Kurban pazarlığı gibi kayıt pazarlığı yapıyoruz” diyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her yıl olduğu gibi bu yıl da, “Veliler kesinlikle kayıt parası için zorlanmayacak, öğretmen seçilmeyecek ve özel sınıf açılmayacak” talimatı verse de, işleyiş tam tersi yürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere zorla kayıt parası istendiği şikayetleri Milli Eğitim Müdürlüklerine yağmaya başladı.

SEMTE GÖRE TARİFE

MEB kayıtları ilkokul ve ortaokullara adrese dayalı, liselerde de yine sınav sonucu veya adrese dayalı otomatik sistemle yapsa da, veliler Okul Aile Birliklerinin ‘kayıt parası' baskısından kurtulamıyor. İstanbul’daki Üsküdar, Kadıköy ve Bakırköy gibi ilçelerden adres dışı kayıtlarda binlerce TL

istenildiği ihbarları yağıyor.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Adının okulda çocuğuna baskı kurulmaması için açıklanmasını istemeyen bir veli; “Üsküdar’daki A. Ortaokulu’na adresim tutuyor. Okul Aile Birliği, 2 bin TL para istedi. Gönüllü 750 lira vermek istedim. Az bulup, reddettiler. Adresi tutmayan veliler, 10 bin TL istendiğini söyledi. Kurban pazarlığı yapar gibi velilerle pazarlık yapılıyor. Benimle

de yaptılar. Şikayetçiyiz.” dedi.

MÜDÜRLER GÜNAH KEÇİSİ Mİ?

– İlkokullarda devlet sadece elektrik, su ve doğalgaz parasını ödüyor.

– Okullar talep etmesine rağmen ‘Para yok' denilerek, öğrenim ödenekleri gönderilmedi.

– 24 derslikli bir okulda 8-10 personel çalışıyor. İŞKUR, 2-3 kişinin maaşını ödüyor.

– Okullarda temizlik malzemesi, temizlikçi, güvenlikçi ücreti veli bağışıyla karşılanıyor.

– Adres dışı kayıtları durdurmak için bazı okulların kasıtlı yüksek ücret istediği de söyleniyor.



MEB'DEN PARA YASAĞI

– Velilerden öğrenci kaydı sırasında bağış alınmayacak.

– Aksi durumda şikayetleri illerde valilikler değerlendirecek.

– Okullarda özel sınıf, öğretmen, yabancı dil sınıfı seçilemeyecek.

– Eğitimde fırsat eşitliğini zedeleyen uygulamalar cezalandırılacak.

Kayıt parasıyla ilgili şikayetlerin başladığını söyleyen 26 yıllık eğitim yöneticisi B.A şöyle anlattı:

BANKA HESAPLARI YARIŞTIRILIYOR

“İlkokulda, ortaokulda kayıtlar merkezi sistemle yapılıyor. Liselerde LGS sonucu veya adres şartı var. Bakanımızın kesin talimatı olmasına rağmen velilere baskısı kuruluyor. Kimse laf dinlemiyor. Müdürler artık kayıt dönemi topladıkları paralarla övünüp, banka hesaplarıyla yarışıyor.”

BAĞIŞIN KAYMAĞI DİL SINIFLAR

“Aday öğrenci kayıtları kesin kayda dönüştürülürken, para konusu gündeme geliyor. Velilerin, 5'inci sınıfta yabancı dil sınıfı talebi ve ilkokulda öğretmen seçimi okullarda veliye kayıt ücreti baskısı olarak dönüyor. Velinin iş güç durumuna bakılmaksızın, dil sınıfları için 2-3 bin TL’den 10 bin TL’ye kadar ücret ödemeye zorluyorlar. Ortaokullar, dil sınıflarını kaymak görüyor.”

TAKSİTLİ BAĞIŞ DÖNEMİ

“Devlet, yabancı dil sınıfı için ders kitabını ücretsiz veriyor. Veliden, ayrıca kitap istenmemesi emri de var. Okullar, ‘yetersiz’ diyerek, kitap parası da istiyor. Okullar bulundukları bölgenin ekonomik durumuna göre 5-6 şube dil sınıfı açarak, 5-10 bin TL’ye kadar para istiyor. Bazı okulların 2-3 taksit yaptığı şikayeti de geliyor. Şikayetler, tek tek inceleniyor. ”