KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 KPSS başvuru ücreti belli oldu mu?

Corona virüsü sebebiyle Türkiye'de düzenlenecek birçok sınavın takviminde değişikliğe gidilmişti. ÖSYM, güncellenmiş sınav takvimi açıkladı. Açıklamaya göre, KPSS başvuruları 30 Haziran'da başlayacak. İşte 2020 KPSS sınavı ile ayrıntılar…

KPSS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU?

Memur adaylarını yakındıran ilgilendiren KPSS sınavının başvuru tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında, KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

KPSS geç başvuru ve sonuç tarihleri ise şu şekilde; Geç başvuru 22 Temmuz'da, sonuçlar ise 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

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KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücretinin ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM KPSS kılavuzu açıklandığı takdirde KPSS başvuru ücretleri de belli olmuş olacak. Geçen sene KPSS lisans başvuru ücreti 70 TL olarak açıklanmıştı. KPSS Alan Bilgisi sınavına katılacak olan adaylar için belirlenen ücret ise 50 TL. Adaylar katılacakları oturum başına 50 TL ödeme yapacaklar. Ücretler ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi üzerinden ve anlaşmalı bankalardan yapılabilecek.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020