KPSS giriş belgesi nasıl alınır? Sınav saat kaçta?

6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların KPSS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

SINAV SAATİNE DİKKAT!

KPSS için saatler kaldı, ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak, Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için ise adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Adaylar 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için sınav giriş yerlerini ve belgelerini aşağıdaki link üzerinden edinebilirler.

2020 KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM'NİN AÇIKLADIĞI KPSS SINAV TAKVİMİ

Corona virüsü sebebiyle ÖSYM'nin yapacağı birçok sınavın takviminde değişikliğe gidilmişti. ÖSYM, KPSS'de birçok farklı branşta ve eğitim düzeyinde uygulanan KPSS sınavı ile ilgili güncellenen takvimini yayınladı.

