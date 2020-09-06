KPSS lisans saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek?

Bugün uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların KPSS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adayların sınavı saat 10.30’da, Eğitim Bilimleri Oturumu ise saat 14.45’de başlayacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak, Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için ise adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS NE KADAR SÜRECEK?

KPSS lisans sınavında (Genel Yetenek 60 ve Genel Kültür 60) adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek.

KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girecek adaylara toplam 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Adaylar 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için sınav giriş yerlerini ve belgelerini aşağıdaki link üzerinden edinebilirler.

2020 KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM’NİN AÇIKLADIĞI KPSS SINAV TAKVİMİ

Corona virüsü sebebiyle ÖSYM’nin yapacağı birçok sınavın takviminde değişikliğe gidilmişti. ÖSYM, KPSS’de birçok farklı branşta ve eğitim düzeyinde uygulanan KPSS sınavı ile ilgili güncellenen takvimini yayınladı.