KPSS ön lisans başvuruları ne zaman? 2020 KPSS başvuru tarihleri…

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans düzeyi için başvuru tarihleri yaklaşıyor. Binlerce memur adayının katılacağı KPSS ön lisans başvuruları, ÖSYM’nin yayınladığı takvime göre, 21 Ağustos’ta başlayacak.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı, 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 26 Kasım tarihinde ilan edilecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ

Geçtiğimiz ay yapılan KPSS lisans başvuru ücreti 80 lira olarak açıklanmıştı. ÖSYM, önlisans başvuru ücretini açıklamadı ancak ücretin yine 80 lira olması bekleniyor.

KPSS ÖN LİSANS KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM’nin 2020 KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans kılavuzu henüz yayınlanmadı. KPSS ön lisans kılavuzunun bir hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.