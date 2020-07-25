KPSS önlisans başvuru tarihi geldi mi? KPSS önlisans başvuruları ne zaman?

Memur olmak isteyen önlisans mezunları, KPSS önlisans sınavına hazırlanıyor. 25 Ekim'de yapılacak KPSS önlisans sınavı için başvurular, önümüzde ay başlayacak. Peki, KPSS önlisans başvuru ücreti kaç para? İşte KPSS önlisans başvuru tarihleri…

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ

Geçtiğimiz ay yapılan KPSS lisans başvuru ücreti 80 lira olarak açıklanmıştı. ÖSYM, önlisans başvuru ücretini açıklamadı ancak ücretin yine 80 lira olması bekleniyor.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı, 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 26 Kasım tarihinde ilan edilecek.