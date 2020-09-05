Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

KPSS saat kaçta başlayacak? ÖSYM’den adaylara uyarı…

Yarın tüm yurt genelinde KPSS sınavı gerçekleştirilecek. Aylardır memur olma hayali ile sınava hazırlanan adaylar, yarın yapılacak KPSS sınavında yeterli puanı alıp hayalini gerçekleştirmek istiyor. ÖSYM, 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adayların saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri Oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.

18:02 -
Haberler Eğitim
KPSS saat kaçta başlayacak? ÖSYM’den adaylara uyarı…

KPSS sınavına katılacak memur adaylarının, ÖSYM'nin açıkladığı sınav giriş belgesinin çıktısını alması gerekiyor. Adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte ais.osym.gov.tr adresinden belgelerini edinebiliyor.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yarın yapılacak Genel Kültür Oturumu 10.30'da başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Öğlenden sonra yapılacak olan Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu ise 14.45'te başlayacak. Sınava katılacak adayların, saat 14.30'dan sonra sınav binasında olması gerekiyor.

ÖSYM’NİN AÇIKLADIĞI KPSS SINAV TAKVİMİ

Corona virüsü sebebiyle ÖSYM’nin yapacağı birçok sınavın takviminde değişikliğe gidilmişti. ÖSYM, KPSS’de birçok farklı branşta ve eğitim düzeyinde uygulanan KPSS sınavı ile ilgili güncellenen takvimini yayınladı.

ais Corona KPSS ÖSYM saat kaçta sınav
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more