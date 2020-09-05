KPSS saat kaçta başlayacak? ÖSYM’den adaylara uyarı…

KPSS sınavına katılacak memur adaylarının, ÖSYM'nin açıkladığı sınav giriş belgesinin çıktısını alması gerekiyor. Adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte ais.osym.gov.tr adresinden belgelerini edinebiliyor.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yarın yapılacak Genel Kültür Oturumu 10.30'da başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Öğlenden sonra yapılacak olan Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu ise 14.45'te başlayacak. Sınava katılacak adayların, saat 14.30'dan sonra sınav binasında olması gerekiyor.

ÖSYM’NİN AÇIKLADIĞI KPSS SINAV TAKVİMİ

Corona virüsü sebebiyle ÖSYM’nin yapacağı birçok sınavın takviminde değişikliğe gidilmişti. ÖSYM, KPSS’de birçok farklı branşta ve eğitim düzeyinde uygulanan KPSS sınavı ile ilgili güncellenen takvimini yayınladı.

