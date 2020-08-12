Kritik toplantı! Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılış tarihi yaklaşırken artan corona vaka sayısı öğrencileri ve velileri endişelendirdi ve vatandaşlar okulların ilan edilen 31 Ağustos tarihinde açılıp açılmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğunu belirterek bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak kararın en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

“OKULLAR AÇILACAK MI?” SORUSU CEVAP BULACAK

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu kaydedildi.

Açıklamada bugün yapılacak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak kararın en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB’in geçtiğimiz günlerde yayımladığı genelgeye göre, okulların açılışı için 31 Ağustos 2020 tarihi belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

Tarihler bugün gerçekleşecek toplantı sonrasında değişebilir.