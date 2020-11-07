KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Burs veya kredi başvurusunda bulunacak kimseler, başvurularını e devlet üzerinden 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Başvuru tarihlerinin yeniden uzatılması beklenmiyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların bir hafta içinde açıklanması öngörülüyor.

BURS VE KREDİ ÜCRETİ KAÇ PARA?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı burs ve kredi ödemeleri aylık 550 lira olarak hesaplara yatırılıyor.

Öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu ise yurt başvuruları. Ailesinden ayrılarak başka bir şehirde okuyacak olan öğrenciler, bakanlığın açıklayacağı tarihte yurt başvurularını da e devlet üzerinden gerçekleştirecek. Türkiye'deki devlet üniversitelerinin tamamına yakını güz dönemi eğitiminin uzaktan yapılacağını açıklamıştı. Üniversitelerin tekrardan yüz yüze eğitime geçecekleri zaman yurt başvuruları da gerçekleştirilecek.

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

– Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

– ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

– Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

– Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-Devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

– Değerlendirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.