LGS 2. tercih başvuruları ne zaman başlayacak? LGS 2. tercih boş kontenjanları belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı LGS raporuna göre, fen liseleri, anadolu liseleri ve sosyal bilimler liselerine yüzde 100 kontenjan doluluğu olurken, Anadolu İmam Hatip Liselerin yüzde 99.8, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ise yüzde 98 doluluk oranı sağlandı. Şimdi öğrencilerin nakil işlemleri ve boş kalan kontenjanlara yapılacak 2. tercihleri başlayacak.

LGS 2. TERCİHLERİ NE ZAMAN?

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Bu kapsamda 10-14 Ağustos’ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos’ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos’ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos’ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos’ta yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN SORGULAMA

LGS BOŞ KONTENJANLARI BELLİ OLDU

LGS yerleştirmelerinin ardından boş kontenjanlar, E-Okul ana sayfasındaki modül üzerinden yayımlandı.

2019-2020 Eğitim-öğretim yılında 9 uncu sınıfı tamamlayarak 10 uncu sınıfa geçen öğrencilerin meslek alanlarına geçiş işlemleri Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen esaslara göre öncelikli olarak öğrencilerin bulunduğu okullardaki alanlara yapılmıştır. Alan değiştirmek isteyen veya başka okullardaki alanlara geçmek isteyen öğrencilerin geçiş işlemleri aşağıdaki açıklamalara göre nakil yoluyla yapılacaktır:

1-Alanlar bazında boş kontenjanlar 7 Ağustos 2020 saat 17:00 den sonra e-Okul sisteminde “Nakil Boş Kontenjan ve Taban Puan Bilgileri” bölümünde ilan edilecektir.

2-Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun dışındaki diğer okullarda kontenjanı bulunan alanlara nakil başvuruları 10 Ağustos 2020 tarihinde açılacaktır.

Yapılan nakil başvuruları 14 Ağustos 2020 tarihinde ilgili okul müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve aynı gün okulda ilan edilerek e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilecektir.