LGS 3. soru destek paketi yayınlandı! LGS Haziran ayı örnek soruları…

Millî Eğitim Bakanlığı, corona virüs pandemisi nedeniyle zorunlu olarak okul dışında, uzaktan devam eden eğitim sürecinde öğrencilere soru paketleri sunuyor. Lise öğrencilerine yönelik hazırlayıcı sorulardan oluşan üçüncü “Soru Destek Paketi”, kullanıma sunuldu. İşte MEB 3. soru destek paketi…

MEB 3. SORU DESTEK PAKETİ

BAKAN AÇIKLADI: SORU DESTEĞİ SÜRECEK



Bir gazeteye röportaj veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzundaki değişiklikleri ve sınavla ilgili detayları anlattı. Bakan Selçuk'un sorulara verdiği cevaplar şu şekilde:

LGS için 1. dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek misiniz?

Örnek soru kitapçığını ayda bir yayımlıyorduk. Bu süreçte öğrencilerimize yardımcı olmak için ayda iki kez örnek soru kitapçığı yayımlamaya başladık. Ayrıca öğrencilerimize sınava yönelik çalışma soruları da yayımlamaya başladık.

Örnek soru kitapçığından ayrı çalışma soruları mı yayımlıyorsunuz?

Evet. Şu ana kadar toplam 2 bin 516 sorudan oluşan soru destek paketi LGS merkezi sınavına girecek öğrencilerin kullanımına sunulmuş oldu. 15 günde bir bin soruluk LGS hazırlık sorularını yayımlamaya devam edeceğiz.