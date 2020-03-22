LGS, KPSS, MSÜ sınavları ertelendi mi? Hangi sınavlar ertelendi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) corona virüsü önlemleri kapsamında bazı sınavların ertelendiğini açıkladı. Peki LGS, KPSS ve MSÜ sınavları ertelendi mi? İşte ertelenen sınavlar…

LGS ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında yaptığı açıklamada, “LGS ve YKS sınavlarının gelişmelere göre ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz.” ifadelerini kullandı.

MSÜ ERTELENDİ Mİ?

29 Mart'ta uygulanması planlanan 2020 MSÜ sınavının erteleneceği açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından MSÜ sınavının erteleneceğini paylaştı. Ancak sınavın hangi tarihe erteleneceğiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

KPSS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM tarafından tarihinde değişikliğe gidilen 9 sınav arasında KPSS yer almıyor. Ancak ilerleyen dönemlerde yapılacak sınavlar için şu şekilde açıklama yapıldı;

“Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.”

ALES, MSÜ, EKPSS MSÜ NE ZAMAN? İŞTE ERTELENEN SINAVLARIN TARİHLERİ

* 29 Mart’ta yapılması planlanan 2020 MSÜ Sınavı 3 Mayıs’ta yapılacak.

* 4 Nisan’da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim’de gerçekleştirilecek.

* 12 Nisan’da yapılması planlanan 2020-YDS/1 17 Mayıs’a ertelendi.

* 18 Nisan’da yapılması planlanan 2020 e-YDS/4 Farsça 2 Mayıs’ta yapılacak.

* 19 Nisan’da yapılması planlanan e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca 16 Mayıs’ta olacak.

* 26 Nisan’da yapılması planlanan 2020 EKPSS 20 Eylül’e alındı.

* 3 Mayıs’ta yapılması planlanan 2020 ALES/1 10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

* 16 Mayıs’ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 29 Ağustos’ta yapılacak.

* 20 Eylül’de tarihinde yapılması planlanan 2020 ALES/2 ise 16 Ağustos’a ertelendi.

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