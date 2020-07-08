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LGS tercih tarihlerini açıkladı mı? LGS sonuçları ne zaman?

LGS tercihleri ne zaman yapılacak sorusu birçok öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa LGS tercih tarihleri hakkında tahminler yapılabiliyor...

11:29 -
Haberler Eğitim
LGS tercih tarihlerini açıkladı mı? LGS sonuçları ne zaman?

LGS tercihleri ne zaman yapılacak sorusu birçok öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa LGS tercih tarihleri hakkında tahminler yapılabiliyor.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2020 LGS tercihleri ne zaman?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri hakkında resmi olarak bir açıklama yapılmadı. LGS tercihlerinin temmuz ayının son haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.

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