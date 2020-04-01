LGS’de hangi konulardan sorular gelecek? İşte 2020 LGS müfredatı ve kazanımları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak LGS için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak MEB 8. Sınıf LGS müfredatını ve kazanımlarını paylaştı. Peki LGS’de hangi konulardan sorular gelecek? İşte LGS konuları ve kazanımları.

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LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen LGS sorusunu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “LGS zamanında yapılacak, ertelenme söz konusu değil. Hafta başında hem YKS'de hem de LGS'de çıkacak soruların konu dağılımı nasıl olacak bunları da paylaşacağız. Benim ailelere söyleyeceğim şey şu, hiçbir öğrenciyi zorla bir yere götüremezler. Bir öğrencinin dıştan değil de içten motivasyonu önemli, bunu yapabilmek için de çocuğun dengeli bir hayata ihtiyacı var. Bu iş sadece zihinsel bir şey değil, aynı zamanda hareketsel bir şey.” dedi.

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı geçtiğimiz aylarda yayınlanan MEB takviminde açıklandı. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Virüs önlemleri nedeniyle tarihin değişebileceğine dair açıklama yapıldı, yeni tarih açıklandığı takdirde haberimizde olacak.

LGS BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada LGS kılavuzunun 3 Nisan 2020 tarihinde yayımlanacağını duyurdu.