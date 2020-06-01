Liselere Giriş Sınavı (LGS) ne zaman yapılacak? LGS için yeni önlemler açıklandı…

İyi bir lisede okuma hayali ile LGS sınavlarına hazırlanan ortaokul 8. sınıf öğrencileri, LGS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; “Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi’den itibaren dağıtılacak” açıklamasında bulundu. Peki, LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte LGS'de soru çıkacak konular…

Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği LGS ile ilgili tedbirlere devam ediyoruz. Sınav evrakı dağıtacak görevliler eldiven kullanacak Sınav sonrası yoğunluğa karşı, kullanılan soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi’den itibaren dağıtılacak pic.twitter.com/DDgvQebkUo — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 1, 2020

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav giriş belgeleri sınavdan en az 7 gün önce e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edilecektir. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye’de corona virüsü ile ilgili normalleşme adımları atılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sınavının ne zaman yapılacağını da belirtti. Buna göre; daha önce 7 Haziran’da yapılması planlanan LGS 2020 sınavı 20 Haziran tarihinde yapılacak.



LGS KONULARI NELER

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soru çıkacak konu ve kazanımları açıkladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında yayınlanan kılavuza göre konular şöyle

Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.

Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.

Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.

Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.