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MEB takvimi belli oldu! Okullar ne zaman açılacak?

Okulların virüsün hafiflemesi sonrasında ne zaman açılacağı merak konusuydu ve MEB takvimine göre tarih belirlendi. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” demişti. İşte MEB takvimine göre okulların açılacağı tarih...

09:28 -
Haberler Eğitim
MEB takvimi belli oldu! Okullar ne zaman açılacak?

MEB takvimine göre okulların açılacağı tarih belirlendi. Türkiye'de corona virüsü sebebiyle milyonlarca öğrenci ve öğretmenin bulunduğu okullar, 13 Mart'ta kapatılmış ve eğitim online olarak uzaktan yapılmaya başlanmıştı. Takvime göre okullar 31 Ağustos tarihinde açılacak.

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda yeni dönemin her sene olduğu gibi yine eylül ayında başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi. MEB takvimine göre okulların 31 Ağustos tarihinde açılması bekleniyor.

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