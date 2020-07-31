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Nijeryalı Faisal: Atatürk’ü tanımak en yüksek onur

Nijerya’dan Türkiye’ye okumaya gelen Faisal Adamu Hamman (20), burslu kazandığı Işık Üniversitesi’ni, “Yüksek Onur Derecesi’ ve “Üniversite Birincisi” olarak bitirdi. Şampiyon Faisal, “Atatürk gibi özgürlük savaşçısı bir devrimciyi tanımak, yüksek onur derecesinden çok daha yüksek bir onur” dedi.

14:35 -
Haberler Eğitim
Nijeryalı Faisal: Atatürk’ü tanımak en yüksek onur

Afrika’da mühendis bir çiftin 4 çocuğundan biri olarak doğan Faisal Adamu Hamman, özgürlük savaşçısı Nelson Mandela’nın, “Ben asla kaybetmem. Ya kazanırım, ya öğrenirim” sözlerini hayatına rehber yaptı.

Işık Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'ni yüzde 50 burslu kazandı. Çalışıp, bursunu yüzde 100'e yükseltti. Şimdi de not ortalaması 4 üzerinden 3.98'le geçen hafta, dereceyle mezun oldu.

Foto: Sözcü / Faisal Adamu Hamman, mühendis bir çiftin 4 çocuğundan biri.

EN BÜYÜK ONUR ATATÜRK

ABD'deki Maryland Üniversitesi’nden tam burs kazanan Faisal Adamu Hamman, şunları söyledi:

* Üniversite birinciliğinden daha önemli bir kazanımla, Atatürk’ü tanıyarak okulumu bitirdim. İlk geldiğimde fotoğraflarını görürdüm, tanımazdım. Okudum, araştırdım.

* Vatanını emperyalistlere karşı savunan, işgale karşı çıkan, hayatını ülkesine adamış, zeki bir komutan ve ülkesine aşık gerçek bir vatanseverdi. Mandela gibi ülkesinden asla vazgeçmeyen özgürlük savaşçısı Atatürk, bir devrimci.

* Dolmabahçe'de yatağını ziyaret etmek bile benim için çok büyük bir onur. ABD’ye gideceğim, oradaki eğitim bitince Nijerya’ya dönüp, dezavantajlı çocuklar için çalışacağım. Ama artık Atatürk’ün ülkesi benim ikinci vatanım.

Foto: Sözcü / Faisal Adamu Hamman, Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş’le birlikte.

“AFRİKA'YA IŞIK OLDUK”

Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, “Türkiye’deki Faysal ile Nijerya'daki Faisal arasında bizim için fark yok. Gençlerin hepsinin gözleri aynı öğrenme tutkusuyla ışıldıyor. Afrika’dan gelen öğrencimiz Faisal'ın geleceğine ülkesi ve ülkemiz adına ışık olmaktan gururluyuz” dedi.

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