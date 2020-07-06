Okul kayıtları ne zaman başlayacak? Okul öncesi eğitim, ilkokul ve lise kayıtları için geri sayım…

Yeni dönemde okulların açılış tarihi olarak 31 Ağustos Pazartesi tarihi belirlendi. Mart ayında corona virüsü sebebiyle kapatılan okullarda eğitim online olarak yapılmış ve okullarda öğrenciler karnelerini e-okul üzerinden almıştı. 31 Ağustos'ta başlayacak eğitim öncesi okul kayıtlarının ne zaman olacağı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…

İLKOKUL VE LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Okul öncesi eğitim ve ilkokul için kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Okul kayıtlarının Ağustos ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Lise kayıtları için ise LGS sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını 16 Temmuz'da ilan edecek. Daha sonrasında ise öğrenciler tercih işlemlerini yapacak ve kayıt olmaya hak kazandıkları okullara kayıtlarını yaptıracak.