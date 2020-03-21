Okullar ne zaman açılacak? Okul tatili uzayacak mı?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbraihm Kalın, ilkokul, ortaokul ve liselerin 16 Mart’tan itibaren tatil edileceğini açıklamıştı. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayındaki ara tatilin öne çekilerek 16 Mart’tan 30 Mart’a kadar okulların tatil edilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti. Bugün tekrar konuya dair açıklama yapan Selçuk, “Sağlık Bakanlığı ile süreci takip ediyoruz. Bu belirsizlik rahatsız ediyor farkındayım ama bunun bir süreci var” dedi.

OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?

Corona virüsü (Covid-19) tedbirleriyle ilgili soruları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk ekranlarında yanıtladı.

Bakan'ın konuşmasından satır başları:

*Sağlık Bakanlığı ile süreci takip ediyoruz. Bu belirsizlik rahatsız ediyor farkındayım ama bunun bir süreci var. Veriler doğrultusunda karar verilecek.

*Okulların açılmasıyla ilgili eğitimsel bir eksiğimiz yok. Yarın denilse yarın başlarız ancak bu tamamen sağlıkla ilgili bir durum. Sağlık Bakanı ile sürekli temas halindeyiz, bu hafta tekrar görüşeceğiz ve gerekli bilgilendirmeyi yapacağız.

*Okullar hiç açılmasa da ona dair planımız var. Elimizde bitmiş bir paket var. Her türlü ihtimali düşünüyoruz.

*Telafi konusunda hazırlıklarımız var. Önce fiziksel ve ruhsal konuda çocuklarımızın sağlığını korumak istiyoruz, eğitimde telafiyi her şekilde tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Burada uzaktan eğitim tümüyle yeterlidir demiyoruz tabii. Öğrencilerimiz sadece yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sınava girecekler.

UZAKTAN EĞİTİM

*Bizim uzaktan eğitim dediğimiz şey televizyon içeriği. İnternet uygulamaları ikinci planda. Pazartesi günü bazı küçük sorunlar oluşabilir ancak salı gününden itibaren giderilmeye çalışılacaktır.

*Ders saatlerini daha önce ilan etmiştik. Bu dersler 20'şer dakika olacak çünkü evin içerisinde 40 dakika oturmak pek mümkün olmaz.

*Veliler soruyor “Bu yeterli mi?” diye, tabii ki yeterli değil ancak yapacağımız telafi çalışmaları ile eksikler tamamlanacak.