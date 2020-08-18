Özel okullarda ‘kaçak öğrenci’ kurnazlığına son verildi

Bakan Selçuk tüm okullarda 21 Eylül’den önce 8’nci ve 12’nci sınıflar için destekleme ve yetiştirme kursları hariç, hiçbir sınıfa yüz yüze eğitim için izin verilmeyeceğini, verilmesi halinde yaptırım uygulanacağını açıkladı.

MEB’in kararına uymayan özel okulları ise kapatmaya kadar gidecek ağır yaptırımlar bekliyor.

SÖZCÜ YAZMIŞTI

Özel okulların bazılarında bu yıl birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerin 17 Ağustos Pazartesi günü yüz yüze eğitimin serbest olduğu anaokulu öğrencisi gibi gösterilerek, 21 Eylül’den önce yüz yüze eğitime alınacağını öğretmenler ihbar etti. SÖZCÜ yazdı ve MEB’de artan ihbarlar üzerine harekete geçti.

8 VE 12. SINIFLAR HARİÇ

Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamada, özel okullarda 8’nci ve 12’nci sınıflar yani 2020-2021’de LGS ve YKS’ye girecek olan sınav öğrencileri hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğinin altını çizildi.

Açıklamada, bakanlığın bu kararına rağmen bu sınıflar dışındaki öğrencileri 21 Eylül’den önce destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime alanlar hakkında yaptırım uygulanacağına dikkat çekildi.

ÖZEL OKULLARDA NE OLMUŞTU?

Kurnazlık yapan bazı özel okullar, 2020-2021 eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayacak öğrencileri, ana sınıfı öğrencisi gibi göstererek, bakanlığın yüz yüze eğitim için belirlediği 21 Eylül tarihinden önce dün yüz yüze eğitime başlatmıştı.

ÖĞRETMENLER İHBAR ETTİ

Durumu Milli Eğitim Bakanlığı’na ihbar eden öğretmenler ise şu ifadeleri kullandı:

* Milli Eğitim Bakanlığı, COVID-19 salgını sebebiyle yüz yüze eğitim-öğretim 21 Eylül 2020 tarihine kadar erteledi.

* Ancak özel okullar tüm bu tedbirlere rağmen öğretmen ve öğrencilerin hayatlarını hiçe sayarak, 1. sınıfları, çocukların kayıtlarını tekrar ana sınıfı üzerinde göstererek 17 Ağustos ya da en geç 24 Ağustos 2020 tarihinde başlatma kararı aldı.

* Öğretmen ve yönetici olarak bize de durum tebliğ edilip, işe çağrıldık. Ses çıkarmayalım, konuşmayalım diye de uyarıldık. Vaka sayısı bu kadar artmış iken kendimizden vazgeçtik çocuklardan endişe ediyoruz.

MEB’E RAĞMEN AÇAN KAPATILIR

İstanbul merkezli 2’si zincir ve 2’si de bağımsız okul olmak üzere 4 okulla ilgili yapılan ihbarların sayısı hızla artarken, Türkiye genelinde çok sayıda özel okulun aynı yöntemle 17 Ağustos’ta Bilim Kurulu ve MEB kararlarına aykırı olarak yüz yüze eğitime birinci sınıflar başta olmak üzere kaçak yolla açılacağı ortaya çıkmıştı.

MEB’e de konuyla ilgili ihbar yağdığı öğrenildi. Bakanlık, 5580 Özel Öğretim Kurumları Kanununa aykırı olarak, başına buyruk hareket ettiğini tespit edilen okullar hakkında Selçuk’un yaptığı bu açıklamadan sonra kurum kapatma cezası da verilebilecek.

“HİLEBAZLIK SON BULDU, BAKANIMIZA MİNNETTARIZ”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kararının doğru ve 5580 sayılı Özel öğretim Kurumları Kanununa uygun olduğunu söyleyen isminin açıklanmasını istemeyen özel okul sahipleri, “Sahipleri eğitimci kökenli olmayan, kendini bilmez bazı özel okulların başvurduğu bu hilebazlığa son veren Bakan Ziya Selçuk’a minnettarız. Bakanlığın bu kararına rağmen yine de 8’nci ve 12’nci sınıflar haricinde 21 Eylül öncesi okulda yüz yüze eğitim vermeye kalkışan olursa, kapatılmasını da sektör olarak destekliyoruz. Bize gelen tüm ihbarları da MEB’e bildireceğiz. Ama artık buna kimse cesaret edemez” ifadelerini kullandı.