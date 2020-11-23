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Sınavlar erteledi mi, nasıl yapılacak? MEB’ten sınav açıklaması

Corona virüs salgısındaki artış nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda öğrenime 4 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitim modeli ile devam edilecek. Daha önce yüz yüze yapılacağı açıklanan sınavlar ise 31 Aralık 2020 tarihinden sonrasında ertelendi.

Güncellenme: 10:24, 23/11/2020
Haberler Eğitim
Sınavlar erteledi mi, nasıl yapılacak? MEB’ten sınav açıklaması

Sınıfların kademeli olarak okula dönmesinin ardından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan kararla okulların yeniden kapatılmasına ve eğitimin EBA üzerinden devam etmesine karar verildi. MEB ise yaptığı açıklama ile daha önce yüz yüze yapılacağı açıklanan sınavların durumuna açıklık getirdi.

SINAVLAR YAPILACAK MI?

Bakanlık en çok merak edilen soruların başında gelen, ‘Yüz yüze sınavlar ne olacak?' yönündeki soruları, “31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacak” diye cevapladı.

FOTO: SHUTTERSTOCK

YÜZ YÜZE EĞİTİM 4 OCAK'TA

Bakan Selçuk imzasıyla yapılan açıklamada; “Dünyada ve ülkemizde salgının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın etkilenmemesi amacıyla 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek” denildi.

DERSHANELER DE KAPALI

Bakanlık açıklamasını şöyle sürdürdü;

*Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.

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