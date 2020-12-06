Sınavlar nasıl yapılacak, erteledi mi?

Corona virüs salgısındaki artış nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda öğrenime 4 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitim modeli ile devam edilecek. MEB ise yaptığı açıklama ile daha önce yüz yüze yapılacağı açıklanan sınavların durumuna açıklık getirdi.

SINAVLAR YAPILACAK MI?

Bakanlık en çok merak edilen soruların başında gelen, ‘Yüz yüze sınavlar ne olacak?’ yönündeki soruları, “31 Aralık 2020’ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacak” diye cevapladı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM 4 OCAK’TA

Bakan Selçuk imzasıyla yapılan açıklamada; “Dünyada ve ülkemizde salgının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın etkilenmemesi amacıyla 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek” denildi.

DERSHANELER DE KAPALI

Bakanlık açıklamasını şöyle sürdürdü;

*Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.