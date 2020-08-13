Sınavsız öğrenci alan Anadolu imam hatiplerde binlerce kontenjan boş kaldı

LGS sınav sonucuyla kazandığı okula yerleştirilenler dışında sınav puanı yetmeyen öğrenciler de sınavsız öğrenci alan Anadolu Lisesi veye Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi okullara sınav sonucuna bakılmaksızın adres önceliğine göre yerleştirilebiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 2020 LGS yerleştirme sonuçları açıklandığında Anadolu İHL’lerin yüzde 99.8′ nin dolduğu yönünde bir açıklama yapmıştı.

ANADOLU İHL’LER BOŞ

Bakan Selçuk’un bu açıklaması sınavsız öğrenci alan Anadolu İmam Hatiplerle ilgili bir veri içermediği için kamuoyunda tüm Anadolu İHL’lerin yoğun talep alarak dolduğu gibi bir algı oluşturdu. Ancak gerçeğin hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı.

Sınavsız yerleştirme yapılan Anadolu İHL’lerde binlerce öğrenci kontenjanını boş kaldı. Sadece İstanbul’da, sınavsız yerleştirme yapılan Anadolu İHL’ lerde veliler tercih etmediği için 12 bin 235 kontenjanı dolmadı.

BAKAN TEPKİ ÇEKTİ

Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin yüzde 100 dolduğunu Anadolu İmam Hatip Liselerinin yüzde 99.8′ nin dolduğu ve yüzde 87’sinin ilk 3 tercihindeki bir imam hatip lisesine yerleştiğini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki çekmişti.

Anadolu İHL’lerin tamamında yüzde 99.8′ inde tam doluluk olduğu açıklamasından sonra sınavsız öğrenci alan Anadolu İHL’lerin durumu masaya yatırıldı.

İSTANBUL’DA 12 BİN 235 BOŞ

MEB’in resmi verilerini tek tek inceleyen Eğitim İş Sendikası, toplumdan gizlenen gerçeği ortaya çıkardı. İstanbul’daki 97 Anadolu İHL’ de 12 bin 235 boş kontenjan kaldığı ve yurt genelinde bu rakamın 10 binleri aştığı saptandı.

39 ilçedeki bazı okullardaki Anadolu İHL’lerin tek başına boş kontenjan sayısı okulun toplam öğrenci kontenjanının yarısından fazla olduğu görüldü. Yani halen 1100 öğrencisi olan okulda 500’ün üzerinde boş kontenjan dahi var.

EYÜP, GOP, ESENLER

İstanbul’da 569 öğrencilik boş kontenjanıyla Eyüpsultan Göktürk Anadolu İHL, 535 boş kontenjanıyla 5 yıl önce imam hatibe dönüştürülen GOP Kadri Yörükoğlu Anadolu İHL ve 435 boş kontenjanıyla Esenler Güzide Özdilek Anadolu İmam Hatip Lisesi, en çok kontenjanı boş kalan ilk 3 Anadolu İHL oldu. Anadolu İHL’ lerin tamamı tam gün eğitim vermesine rağmen boş kalması dikkat çekti.

ANADOLU’DA İKİLİ EĞİTİM

Buna karşın sınavlı veya sınavsız öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve LGS yerleştirmelerinde sınavla ve sınavsız yaklaşık yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Anadolu liselerinde ise ikili eğitime geçildi.

Pandemi koşullarında sınıf mevcutları seyreltileceğine velilerin yoğun ilgisi nedeniyle MEB, tam tersine sınıf mevcutlarını 40’a çıkarırken, okulları da ikili eğitime geçirdiği öğrenildi.

Okul müdürleri dahi ikili eğitime geçtiklerini sınav sonuçları açıklanınca öğrendi. İstanbul’daki Bağcılar Anadolu Lisesi, Esenler Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi, Esenler İbrahim Turhan Anadolu Lisesi gibi okullarda yoğun talep nedeniyle kontenjanlar 2 kat artınca ikili eğitime geçileceği öğrenildi.

ON BİNDEN FAZLA KONTENJAN BOŞ

Eğitim İş Hukuk Genel Sekreteri Maksut Balmuk, şunları söyledi:

* Bakan Selçuk, ‘Anadolu İHL’ler yüzde 99.8'i doldu’ derken, halka değil saraya mesaj vermiş. Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu. Ama çoğu yerde 30 öğrenci sayısını bile bulmayan ve tekli eğitim veren Anadolu İHL’ ler boş kaldı.

* Yurt genelinde 10 binin üstünde sınavsız öğrenci alan Anadolu İHL kontenjanını boş kaldı. Veliler, ısrarla Anadolu Lisesi istiyor. MEB’in bu talebe bulduğu tek çözüm 30 kişilik Anadolu Liselerinde sınıf mevcutlarını 40’a çıkarıp, sabahçı/öğlenci diye ikili eğitime geçmek oldu. Anadolu Lisesi müdürleri bile ikili eğitime geçtiklerini 2020 LGS sonuçları açıklandığında öğrendi.

* Pandemide ikili eğitime geçiş Anadolu Liselerinde sosyal mesafenin kesinlikle korunamayacağı ve çocukların hayatının riske atılacağı anlamına geliyor.

İHL’LER ANADOLU’YA DÖNÜŞTÜRÜLSÜN

* Buna rağmen bomboş İHL’ler Anadolu Lisesi’ne dönüştürülmüyor. Anadolu İHL’ lere ‘ilgi patlaması’ gibi algı yaratmayı bırakılıp, vatandaşların talepleri dikkate alınmalı.

* Şu an yapılanların akılla, bilimle ilgisi olmadığı gibi kasıtlı olarak, kamu kaynakları heba edilerek, nitelikli eğitim hakkı öğrencilerin elinden alınıyor. Anadolu İHL’ lerde ikili eğitim hiç yapılmazken yani boş iken Anadolu Liselerinde ikili eğitime geçilmesi kabul edilemez. Ziya Selçuk, Anadolu Liselerini ikili eğitime geçiren bakan olarak tarihi geçti.

SINAVLA YERLEŞEN İHO’LU 37 BİN 243 ADAY NEREDE?

*5 bin 183’ü yani yüzde 7.2’si Anadolu Lisesi.

*3 bin 993’ü yani yüzde 8,56’sı Fen Lisesi.

*21 bin 271’i yani yüzde 50,6’sı Anadolu İHL.

*5 bin 678’i yani yüzde 14.55’i Meslek/Teknik.

*118’i yani yüzde 8.7’si Sosyal Bilimler Lisesi.

İSTANBUL’DA İMAM HATİPLERDE 12 BİN 235 KONTENJAN BOŞ KALDI

39 İlçede Kontenjanı en boş kalan Anadolu İHL’ler şöyle;

Okul Adı Boş Kontenjan

Eyüpsultan Göktürk Kız İHL 569

GOP Kadri Yörükoğlu Kız İHL 535

Esenler Güzide Özdilek Anadolu İHL 435

GOP Osmangazi İHL 440

GOP Kazım Karabekir Anadolu İHL 362

Pendik Lütfi Doğan Anadolu İHL 362

Sultangazi Anadolu İHL 319

Alibeyköy Anadolu İHL 301

Esatpaşa Kız Anadolu İHL 300

Maltepe Şehit Er Çağlar Mengü Anadolu İHL 298

Sultangazi Bezmi Alem Valide Sultan Anadolu İHL 292

Yenibosna Anadolu İHL 284

Hadımköy TOKİ Anadolu İHL 253

Şükrü Sula Kız Anadolu İHL 243

Esenyurt Şehit Ahmet Kocabay İHL 240

Küçükçekmece Marmara Anadolu İHL 238

Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Anadolu İHL 226

Beykoz Çavuşbaşı Anadolu İHL 200

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İHL 199

Başakşehir Celalettin Ökten Anadolu İHL 196

Esenyurt Anadolu İHL 182

Sarıyer Anadolu İHL 179

Esenler Şehit Muhammed Aksu Anadolu İHL 111

Arnavutköy Necmettin Erbakan Anadolu İHL 100