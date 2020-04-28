Son dakika… Zoom skandalı boyut değiştirdi! Binlerce öğretmenin kişisel bilgileri çalındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin kişisel verilerinin çalındığını doğrularken, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) soruşturma başlattığını açıkladı.

MEB’den sozcu.com.tr‘ye yapılan açıklamada “BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi programa hacker saldırısını 13 Nisan’da tespit etti. Bakanlığımız, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı da konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Sorumlular hakkında da soruşturma açıldı” ifadelerine yer verildi.

Sanal korsanlık skandalı kapsamında 4 bin 552 öğretmenin ad/soyad, kimlik numarası ve e-posta adresinin de yer aldığı iletişim bilgileri www.readtiger.com adlı sitede yayınlandı.

MEB, hacker saldırısının ilk belirlemelere göre Üskürdar’daki program bazında gerçekleştiğini ve genele yayılmadığını açıkladı.





PROGRAMDA 67 SEMİNER, 95 ATÖLYE VAR

Programa 17 üniversiteden çok sayıda profesör ve doçent düzeyinde akademisyen ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri konuşmacı olarak katılmıştı. Program süresinde öğretmenlerin 162 eğitim alacağı duyurulmuştu. Proje 67 seminer ve 95 atölyeden oluşuyordu.

Öğretmenler kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması amaçlanan şu etkinlikleri kendi isteklerine göre tercih etti:

Etkili İletişim, İrade Eğitimi, Mandala Atölyesi, Ritim Atölyesi, Kodlama, Masal Anlatıcılığı, STEM ve Arduino Eğitimi, Enneagram 9 Tip Mizaç Modeli, Stres Yönetimi, Uygulamalı Fotoğrafçılık Eğitimi, Masal Anlatıcılığı, Doğa Oyunları.

MÜDÜR SİNGAPUR’DA GÖRMÜŞ

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın programın açılışında her meslekte yetişmenin esas olduğunu belirterek, “Öğretmenlik olunca bunun anlamı çok daha büyüktür. Zira insan, insanın gölgesinde yetişir. Öğretmenlik mesleğinde usta-çırak ilişkisi hayati ehemmiyetlidir” demişti.

Sinan Aydın bu programı hazırlama gerekçesini şu sözlerle aktarmıştı:

* 4-5 ay kadar önce bir eğitim gezisi vesilesiyle Singapur’da bulunduk. Singapur’da her öğretmen her yıl 100 saat keyfiyyetli hizmet içi eğitim semineri almak zorunda.

* Biz de hizmet içi eğitim semineri Antalya’ya gidip gelmek, orada otellerde biraz istirahat etmek gibi algılanıyor. Müsteşar yardımcımızın ifadesine göre, bütçesinin yüzde 90’ı yol ve konaklama giderlerine ayrılıyor, yüzde 10’u eğitimci giderlerine ayrılıyor.

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