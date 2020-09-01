Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı

20 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adayların beklediği an geldi. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapıldı ve sonuçlar erişime açıldı. Atama töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sizlerle beraber Türkiye'de öğretmen ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyoruz. Bugün itibariyle öğretmen doluluk oranı yüzde 93’e ulaşmış oldu” dedi.

Bugün 19 bin 910 öğretmenin ataması yapıldı ve kalan 900 kişilik kontenjana daha sonra Beden Eğitimi alanında, milli sporcuların atamaları yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI

E-DEVLET GİRİŞİ

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ

PUAN EŞİTSİZLİĞİ DURUMUNDA NE YAPILIYOR?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

ATAMA KONTENJANLARI LİSTESİ



