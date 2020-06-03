Telafi eğitimi ne zaman yapılacak? Yüz yüze telafi eğitimi tarihi belli oldu!

Hem öğrencilerin hem de velilerin yakından takip ettiği, telafi eğitimleri hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan beklenen açıklama geldi. MEB’in açıklamalarında yüz yüze telafi eğitimleri, tamamlama ve uyum takviminin belirlendiği bildirildi. Uzaktan eğtim süreci 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak. Bu tarihten sonra ise 31 Ağustos’ta yüz yüze telafi eğitimleri başlayacak. İşte MEB’den yapılan telafi eğitimi açıklaması ve detaylar…

TELAFİ EĞİTİMİNDE TARİH BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı.

31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek. Uzaktan eğitim sürecinin de 19 Haziran Cuma günü tamamlanması bekleniyordu.

İHTİYAÇ DURUMUNA GÖRE

Uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle konuştu:

* EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz. (İHA)

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yarın açıklayacağı özel okullarda 15 Ağustos’ta başlayacak olan telafi eğitiminin ayrıntıları netleşti. Buna göre;

*Özel okullar, isterlerse 15 Ağustos tarihinden itibaren telafi eğitimine başlayabilecek.

*Telafi eğitimine 15 Ağustos’ta başlamak gibi bir zorunluluk yok.

*Özel okulların 3 hafta yapması zorunlu olan telafi eğitimi, istenirse hafta sonu da (Cumartesi günü) yapılabilecek.

*Yaz tatili boyunca isteyen özel okul bir telafi eğitimi yapmak zorunda olmayacak.

PROGRAMINI DEĞİŞTİRMEYE ZORLANMAYACAK

*Özel okullar isterlerse telafi eğitimini okullar açıldıktan sonra, normal ders saatleri dışında tüm dersler bitince derse 1 saat daha ekleyerek verebilecek.

*Öğrencilerin günlük ders, etüt, sosyal faaliyet vb eğitim-öğretim planlamaları kesinlikle bozulmadan telafi eğitimi, 2020-2021 Eğitim/Öğretim yılı içine de yapılabilecek.

*Okul Aile Birlikleri ve okul yönetimleri telafi eğitiminin tarih ve günlük mü? yoksa saat ilavesiyle mi? yapılacağına dair yönteme birlikte karar verecek.

*Tatil planı yapan ya da başka bir planı olan veliler, çocuklarının 15 Ağustos’ta okulda telafi eğitimi başladığı için programını değiştirmeye zorlanmayacak.

*Okul yönetimi ve velileri temsilen Okul Aile Birliğinin alacağı ortak karar tüm veliler için geçerli olacak.

*Okul idaresi ve veliler telafi eğitimiyle ilgili aldıkları kararı okulun bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden onaylattıktan sonra, telafi eğitimi başlayabilecek.