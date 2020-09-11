Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Üniversiteler ne zaman açılacak? Hangi üniversite online eğitim verecek?

Corona virüsü önlemleri kapsamında üniversiteler de eğitimlerine geçen yıl online olarak devam etti. Vaka sayılarının hızla artmasıyla birlikte 2020-2021 eğitim öğretim döneminin online olarak devam edip etmeyeceği araştırılmaya başlandı.

14:12 -
Haberler Eğitim
Üniversiteler ne zaman açılacak? Hangi üniversite online eğitim verecek?

Milyonlarca öğrenci üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt ararken Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK’e görüş yazısı gönderildi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından, Yükseköğretim Kurulu’na gönderilen yazı şu şekildedir;

‘2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK’ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim.’ ifadesi yer almaktadır.

Üniversitelerin resmi internet sitelerinden diğer kurumlarla ilgili açıklamaları da takip edebilirsiniz.

Foto: shutterstock / Bazı üniversiteler eğitimlere ‘online eğitim’ olarak başlayacak

ONLİNE EĞİTİM VERECEK ÜNİVERSİTELER

– Marmara Üniversitesi
– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
– Akdeniz Üniversitesi
– Balıkesir Üniversitesi
– Batman Üniversitesi
– İstanbul Üniversitesi
– Sakarya Üniversitesi
– Orta Doğu Teknik Üniversitesi
– Mimar Sinan Üniversitesi
– Ankara Üniversitesi
– Selçuk Üniversitesi
– Necmettin Erbakan Üniversitesi
– Konya Teknik Üniversitesi
– İskenderun Teknik Üniversitesi
– Bursa Uludağ Üniversitesi
– Yıldız Teknik Üniversitesi

İLGİLİ HABERYÖK'e uzaktan eğitim önerisi!YÖK'e uzaktan eğitim önerisi!
Ankara Balıkesir Batman Bursa Corona internet istanbul Konya Muğla Necmettin Erbakan Orta Doğu Sağlık Sağlık Bakanlığı Sakarya Uludağ yüz yüze
Son güncelleme: 14:21 11.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more