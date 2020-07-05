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YKS 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YKS sınav sonuçları erişime açıldı mı?

Geçtiğimiz ay yapılan YKS sınav maratonu ile birlikte öğrenciler, YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Yurt genelinde corona virüsü gölgesinde yapılan YKS sınavına yaklaşık 2.5 milyon öğrenci katılmıştı. ÖSYM, corona virüsü sebebiyle güncellenen sınav takvimlerinde YKS sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini açıkladı.

12:40 -
Haberler Eğitim
YKS 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YKS sınav sonuçları erişime açıldı mı?

İyi bir üniversite okumak için aylarca hazırlık yapan ve YKS sınavı kapsamında TYT, AYT ve YDT testlerini çözen öğrenciler, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı yaşayacak. Milyonlarca öğrenci, ÖSYM'nin YKS sınavını ne zaman açıklayacağını öğrenmek istiyor.

YKS 2020 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’dan açıklanacak.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

Corona öğrenci ÖSYM sınav YKS
Son güncelleme: 12:41 05.07.2020
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