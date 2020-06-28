YKS sonuçları ne zaman? YKS soru ve cevapları yayınlanacak mı?

İki milyona yakın adayın giriş yaptığı YKS’de öğrenciler alacakları puanlar ile eğitim hayatlarında bir yol çizecek. Uzun zamandır hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sınavların ardından “YKS sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusunun yanıtını araştırıyor.

YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava giren öğrenciler, YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM, soru kitapçığı ve cevap anahtarı için bir tarih açıklamadı Ancak, geçtiğimiz yıl yapılan sınavlar göz önüne alındığında soru kitapçığı ve cevap anahtarının bir hafta içinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan, YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak.

SINAVLAR KAÇ DAKİKA?

TYT, 27 Haziran Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.