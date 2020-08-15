YKS tercihleri ne zaman açıklanıyor? YKS tercih (yerleştirme) sonuçları belli oldu mu?

Üniversitede okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. YKS sınavından baraj puanını geçen ve tercihlerini yapan öğrenciler, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kazandıkları üniversite bölümlerine kayıt yaptırabilecek.

YKS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Şimdi gözler YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihte.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman duyuracağını henüz duyurmadı. YKS tercih (yerleştirme) sonuçları önümüzde hafta içerisinde açıklanacak.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl henüz kayıt tarihleri açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.