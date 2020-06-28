1 Haziran’dan itibaren 93 bin kredili konut satıldı

Konut kredi faiz oranlarının düşmesi gayrimenkul sektöründe satışlar hızlandı. Sıfır konutlardaki faiz oranı yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74 olarak açıklandı.

1 Haziran’da duyurulan ve 2 Haziran’da başvuruları açıklanan uygun faizli kamu bankaları konut kredisi kampanyası sonrası ülke genelinde konut satışlarında çok büyük oranda dönemsel artış yaşandı.

Sıfır konut ödeme tablosu:

93 BİN KREDİLİ KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan verilere göre ülke genelinde 1 – 27 Haziran tarihleri arasında; 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleşti. Geçen yıl aynı tarih aralığında satılan konut satışı ise 6 bin 658 idi. 2020 döneminde, bir önceki döneme göre 14,07 kat daha fazla kredili satış işlemi yapıldı. Kredili satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1407 oranında arttı.

Faiz oranlarının 0,64 oranına düştüğü 2 Haziran'dan bugüne kadar yapılan kredili satışların en çok yoğun olduğu ilk 5 il ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

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1 MİLYAR 966 MİLYON TL KATKI

2 Haziran ile 27 Haziran tarihleri arasında; İstanbul'da 14 bin 465, Ankara'da 12 bin 172, İzmir'de 6 bin 220, Bursa 3 bin 592 ve Antalya'da 3 bin 077 kredili satış işlemi gerçekleşti.

Tüm bu kredili satışlar ile ayrıca hazineye 962 milyon TL diğer satışlar ile birlikte toplamda ise 1 Milyar 966 milyon TL ekonomik katkı sağlandı.

Faiz oranlarının düşmesi sadece konut satışlarını değil diğer gayrimenkul ve taşınmaz satışlarının da artmasını sağladı.

1 – 27 Haziran tarihleri arasında tarla, arsa, iş yeri konut ve diğer taşınmazlarda dâhil toplam 284 bin 487 satış gerçekleşti. Geçen yıl ise bu satışların toplamı 99 bin 125 idi. (İHA)

