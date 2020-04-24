1177 TL desteğin vergisi mi olur?

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, corona virüsü salgını sonrası alınan ekonomik tedbirleri SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

Hamzaçebi, “Ekonomide zincir koparsa çark durur. İşsizlik fonu devreye sokulmalı. TOBB üyeleri ile üreticiye kredi desteği verilmeli. Açıklanan paketlerle Türkiye'nin bu ekonomik krizi aşması mümkün değil'' dedi.

TBMM'de benimsenen son torba yasa ile fahiş fiyatla mücadele için Kontrol Komitesi kurulduğunu hatırlatan Hamzaçebi, “Bu 1970'de de uygulandı, başarısız oldu. İktidar değişikliğine de neden oldu.

Özel sektör, ürünlerin fiyatını bu komiteden izin almadan belirleyemeyecek. Stok ve pahalılıkla mücadele etmenin yolu, üretimi artırmaktır. Bu komite, soğan fiyatları için depo basmaya benziyor.

Aynı kanun ile Türkiye Varlık Fonu'na yeni imtiyazlar tanıdılar. Amaç iktidara yakın şirketleri kurtarmak'' diyerek şu görüşleri savundu:

İŞÇİYİ HATIRLAYIN

*Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları yumuşatıldı ama hala şartlar ağır. İşverene çalışanlarını ücretsiz izne çıkarma hakkı tanındı. Bu kanunlarımızda yok.

*Günlük 39 lira 24 kuruş ve aylık bin 177 lira. Üstelik bu tutardan Damga Vergisi de kesilecek daha da aşağı inecek. Açlık sınırının bile altında…

*Yapılması gereken en az asgari ücret ödemesi yapmak üzere İşsizlik Fonu'ndan işverene destek vermektir. Fonda 131 milyar lira para var ve kamu bankalarında duruyor.

*Hazine bonolarına yatırılmış durumda, devlet kullanıyor. Müteahhitleri ve kamu bankalarını kurtarmak için ödeme yaptılar. Artık İşçiyi de hatırlayın.

ZİNCİR KIRILMAMALI

*Bu kriz asla çalışanların işini kaybettiği bir sürece dönüşmemeli. Üretim, tedarik, satış zincirini korumak açısından önemli. Çalışanlar ve emeklilere yapılacak ödemeler zincirin kopmamasını sağlar.

*TOBB iktidarın istediği yere inşaat yapmak, bina satın almak yerine kendi üyelerine faizsiz kredi açsın. Bütün sektörlerde işten çıkarmaya asla için verilmemeli. Zincir koparsa çark durur.”

Turizme 10 milyar TL çiftçiye yapılandırma

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, bu krizi aşmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

– Kredi garanti fonu kaynakları 50 milyar liraya çıkarıldı ama en az 60 milyar lira olmalı ve 10 milyar lirası da turizm sektörüne kullandırılmalı.

– Üretim sektörüne fabrikaları çalıştıracak kredi ve fon destekleri verilmeli.

– Vergi ve sigorta prim borçları yeniden yapılandırılıp, ödenmemiş vergi sigorta prim borçlarıyla diğer kamu alacakları, 18 aya kadar taksitlendirilmeli.

– Bütün vergilerde beyanname verme ve ödeme sürelerini uzatılmalı.

– Bekleyen KDV iadeleri, mükellefe avans olarak ödenmeli.

– Salgın ya da bulaşıcı hastalık nedeniyle iş akitleri fesh edilememeli. İşverenin katlanacağı maliyet İşsizlik Fonu'ndan karşılanmalı.

– Aile Sigortası yürürlüğe konulmalı.

– Çiftçinin kredi borcu yeniden yapılandırılmalı.

– Kullanılan kedilerin geri ödemesini aksatanların borçlarını yapılandırmaları halinde risk merkezindeki sicilleri dikkate alınmamalı.