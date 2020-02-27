178 milyar dolarlık dış finansman lazım

CHP'nin hazırladığı ekonomi raporunda Suriye ve Libya'da yaşanan olayların piyasalar üzerinde baskı yarattığına işaret edildi ve “Uluslararası piyasalarda Türk ekonomisine yönelik güvensizliğin devam etmesi nedeniyle dış finansman olanakları sınırlanan Türkiye'nin en iyimser tahminle 2020'de 178 milyar dolarlık bir dış finansmana ihtiyacı var” denildi. Raporda, özel sektörün uzun vadeli dış kredi borcunun geçen yıl 17.2 milyar dolar azalarak 191.5 milyar dolara gerilediği belirtilerek, “Ancak uzun vadeli borç bulamayan, bu nedenle de net geri ödeyici konumunda olan Türkiye'nin kısa vadeli dış borçları ise 4.8 milyar dolar artarak 118.3 milyar dolara kadar yükseldi. 2019 yılının tümünde kamu ve özel sektör olarak geri ödemesini yapması gereken dış borç tutarı da 168.2 milyar dolar olarak hesaplandı” ifadelerine yer verildi.

YURTDIŞI YATIRIM AZALDI

Türkiye'nin yurtdışından olan alacaklarını ifade eden dış varlıklar ile yurtdışına olan borçlarının net farkını oluşturan uluslararası yatırım açığının 2019 yılında 20.3 milyar dolar azalarak 348.9 milyar dolara gerilediği vurgulanan raporda, 2019 yılında Türkiye'nin dış varlıkları 21.5 milyar dolar artarak 250.6 milyar dolara çıkarken, dış yükümlülüklerinin ise 1.1 milyar dolarlık büyümeyle 599.5 milyar dolar olduğuna dikkat çekildi.

AKP İKTİDARINDA BORÇ MİKTARI 5.5 ARTTI

Raporda 2019 yılında 262 milyar lira artan Hazine'nin toplam iç ve dış borcunun bütçe fazlası verilmesine rağmen ocak ayında 7.4 milyar lira daha artarak 1 trilyon 336 milyar liraya yükseldiği belirtildi. Ocakta iç borç stokunun 6.9 milyar lira artarak 762 milyar liraya, 594 milyon lira artan dış borç stokunun ise 574.3 milyar liraya çıktığı vurgulanan raporda, “AKP'nin iktidar olduğu dönemde Türkiye'nin toplam borcu 5.5 katına yükseldi. Bu dönemde iç borç stoku 5.1 kat, dış borç stoku ise 6.2 kat arttı” denildi.