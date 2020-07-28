204 yıllık silah üreticisi Remington’dan iflas erteleme başvurusu

ABD'nin en büyük ve en eski silah üreticilerinden biri olan Remington, iflas erteleme başvurusu yaptı. New York Times'ta yer alan habere göre şirket bir süredir iflastan kaçınmak için potansiyel alıcılarla görüşme halindeydi. Navajo Nation ile yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine iki yıllık yapılanma süreci için Alaska Decatur Mahkemesi'ne iflas erteleme için başvuruda bulunuldu.

‘REMINGTON'IN SORUNU YÖNETİMSEL'

Corona virüsü salgını sırasında ateşli silahlara olan talep düştü. Ancak U.C.L.A. Profesörü Adam Winkler'a göre Remington'ı iflasa götüren neden bu değil. Winkler, “Remington'ın sorunu, silah dünyasındaki değişen trendler değil. Şirketin sorunu kötü yönetilmesi. Salgın nedeniyle iflas ertelemeye başvuracak birçok silah şirketi olacağını sanmıyorum” dedi.

2012'DEKİ OKUL SALDIRISI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Remington'ın sıkıntıları, 2007 yılına kadar dayanıyor. O dönemde şirket Cerberus Capital tarafından satın alındı. İlk senelerde Remington'da işler yolunda gidiyordu. Ancak 2012 yılında Newtown'daki Sandy Hook İlköğretim Okulu'nda yaşanan silahlı saldırıyla her şey değişti. 20 çocuk ve altı öldüren katil Remington'ın AR-15 tarzı tüfeği olan Bushmaster'ı kullandı.

Olay sonrası şirket kamuoyunun büyük tepkisiyle karşılaştı. Kurbanların aileleri tarafından açılan davalar sonucu yüklü tazminat ödemek zorunda kalan Remington bunun için borç aldı. Şirket üzerindeki negatif imaj nedeniyle yatırımcılar uzak durdu. Borç yıllarca birikti. 2018'de Parkland'daki bir başka okul saldırısı, silah üreticileri üzerindeki baskıyı artırdı. Büyük yatırımcılar sektörden tamamen uzaklaştı.

‘SATIN ALDIĞIMDAN DAHA İYİSİNİ YAPARIM' DİYEREK KURDU

204 yıllık tarihinde Remington ilk kez 2018'de 950 milyon dolarlık borcu ödeyemediği için iflas erteleme başvurusunda bulunmuştu. Remington'ın yönetimi o dönemde alacaklılar Franklin Templeton Investments ve JP Morgan Portföy Yönetimi'ne geçmişti. Ancak Remington aradan geçen iki yılda toparlanamayınca bir kez daha iflas erteleme başvurusu yapmak zorunda kaldı.

Şirket 1816 yılında New York'ta Eliphalet Remington II tarafından kurulmuştu. Remington, satın aldıklarından daha iyi bir silah yapacağına inanarak babasının demirhanesinde üretime başlamıştı. Remington silahlar ABD İç Savaşı'nda, 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda kullanıldı. Ordu için popüler markalardan biri oldu.