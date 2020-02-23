5 bin ton domates çöpe gitti

Rusya kapısındaki 1 aylık bekleyiş sonrası Antalya Kınık Hali'ne geri dönen TIR'lardaki domatesler çürüdü. CHP'li Özer, “Rusya, 150 bin tonluk kotanın dolmadığını ve 50 bin ton daha artırılmasını açıklarken, neden bizim bakanlıklarımız ağzını açmıyor?” dedi.

“İDLİB KRİZİ BİZİM DOMATESE KADAR GELDİ Mİ?”

150 bin tonluk kotanın dolduğu ve bu sebeple Rusya'nın almadığı domatesler 28 gün sonra çıkış noktası Antalya'ya döndü. Rusya Tarım Bakanlığı'nın Türkiye'den kendilerine yapılan ihracatın 144 bin tonda olduğu açıklamasını hatırlatan Özer şunları söyledi.

“Yıllık 1 milyon ton domates ihtiyacı olan Rusya, neden kapıdaki domateslerin çürümesine yol açtı? Peki, neden bunca zamandır bizim taraftan resmi bir açıklama yapılmadı? Mesela neden 150 bin tonluk kotanın dolduğunu ihracatçılar birliği söylüyor da, bakanlarımızın ağzını bıçak açmıyor? İdlib sürecindeki yanlış politikanın buna etkisi nedir? İdlib krizi bizim domatese kadar geldi mi?.”

“150 BİN İŞÇİ AİLESİ İŞSİZLER ORDUSUNA KATILIR”

Rusya'nın 50 bin ton kota artırımı talebinin de basına yansıdığını ama bizden herhangi bir resmi yanıt verilmediğini belirten Özer, “Duvardan ses geliyor, bakanlarımız sus pus. Hem Tarım Bakanlığı’mızı, hem de Ticaret Bakanlığı’mızı açıklama yapmaya davet ediyoruz. Üreticimiz, ihracatçılarımız uğradıkları zarardan dolayı büyük bir mağduriyet içinde. Kendilerini yapayalnız hissediyorlar. Hiçbir planlaması olmayan bu saray yönetimi yüzünden ekmeklerinden olma korkusu yaşıyorlar. Eğer bu insanları üretimden koparırsak, yarın yiyecek sebze bulamayız! Eğer bu seralarda üretim yapılmazsa çalışan 150 bin işçi ailesi işsizler ordusuna katılır. Kısacası bu sorunun mutlaka çözülmesi gerek, çünkü geleceğimizi tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

İKİ KERE VERGİ ÖDENMİŞ

Öte yandan domatesleri geri dönen bir ihracatçının hem Rusya'ya giderken hem de dönüşte iki kere vergi ödemekten şikayet ettiğini aktaran CHP'li Özer şöyle noktaladı.

“Kınık Toptancı Hali'nden 24 Ocak'ta yola çıkan ve Samsun üzerinden Rusya'ya giden sebze TIR'ı 19 Şubat'ta Samsun'a gelmiş. Deniyor ki, çıkarken gerekli analizleri yapılarak vergileri ödenen domatesler için, bir de girişte analiz ettirilerek ithal vergisi alınmış. Yani iki katı harcama yapılmış, diğer bir deyişle bir mağduriyet söz konusu. Rusya'nın aynı TIR'daki 8 palet kabağı aldığını ama 18 palet domatesi almadığını da söylediler. Bunu da ayrıca değerlendirmek gerek. Neticede elimizde yaklaşık bir ay süre ile Rusya'da bekletilen ve şimdi bir kısmı yurda dönen, bir kısmı da dönüş yolunda olan domatesler var.”